Около 500 спортсменов Петербурга получат премии за достижения

Около 500 спортсменов Петербурга получат премии за достижения
Спортсменов наградят за достижения. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Спортсмены Петербурга получат премии за достижение высоких результатов на международных и всероссийских соревнованиях. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Всего будет вручено 490 наград. Премии получат спортсмены и их тренера, которые имеют место жительства или место пребывания в Петербурге, сообщили в пресс-службе городской администрации в среду, 17 июня.

Присуждены вознаграждения будут по итогам четвертого квартала 2019 года. Размер премии зависит от уровня соревнований и определяется постановлением правительства от 2008 года.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала, что для участников и победителей летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 году учредили премию Правительства Петербурга. Победителей ждет вознаграждение в размере 5 млн рублей. За второе место спортсмены получат 2,5 млн, за третье — 1,5 млн.

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