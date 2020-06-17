Около 500 спортсменов Петербурга получат премии за достижения

Спортсмены Петербурга получат премии за достижение высоких результатов на международных и всероссийских соревнованиях. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Всего будет вручено 490 наград. Премии получат спортсмены и их тренера, которые имеют место жительства или место пребывания в Петербурге, сообщили в пресс-службе городской администрации в среду, 17 июня.

Присуждены вознаграждения будут по итогам четвертого квартала 2019 года. Размер премии зависит от уровня соревнований и определяется постановлением правительства от 2008 года.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала, что для участников и победителей летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 году учредили премию Правительства Петербурга. Победителей ждет вознаграждение в размере 5 млн рублей. За второе место спортсмены получат 2,5 млн, за третье — 1,5 млн.