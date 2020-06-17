Экс-глава Архангельской области нашел работу на заводе в Петербурге

Бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов получил должность исполняющего обязанности генерального директора судостроительного завода «Северная Верфь» в Петербурге.

Об этом сообщает «Интерфакс». Сообщается, что Орлов вступил на новую должность со среды, 17 июня. В скором времени он перейдет из категории и.о. в должность действительного гендиректора.

На посту гендиректора экс-глава Поморья сменил Игоря Пономарева, руководившего петербургским предприятием в течение последних трех лет.

«Северная верфь» занимается строительством, ремонтом и модернизацией кораблей для ВМФ России. Отметим, у Орлова уже есть опыт в руководстве судостроительными компаниями — он был замдиректора северодвинской «Звездочки».

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