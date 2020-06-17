У Александровского дворца установят фасадные леса

У Александровского дворца установят фасадные леса
Александровский Дворец в Царском селе. Фото: tzar.ru

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на установку фасадных лесов и временного ограждения у Александровского дворца в Пушкине. Здание ожидают работы по сохранению.

«Производство работ разрешено с 16 июня 2020 года по 15 мая 2022 года», сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Заказчиком работ выступает ГМЗ «Царское село», проектировщиком — архитектурное бюро «Студия 44». Подрядчиком выбран ООО «ПСБ «ЖилСтрой». Он должен выполнить реконструкцию и техническое переоснащение Александровского дворца и приспособить его под музейное использование.

На первом этапе работ монтируются фасадные леса и временное ограждение. На втором будут выполнены заполнение дверных проемов, устройство полов, отделочные работы, реставрация фасадов, электрическое освещение, установка лифтового оборудования, устройство инженерных сетей и другие работы. На третьем — окончательное благоустройство территории. Завершить его планируется в мае 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александровский Дворец станет мемориальным музеем семьи Романовых от Екатерины II до Николая II.

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У Александровского дворца установят фасадные леса
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