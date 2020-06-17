Прокурор запросил 6 и 9 лет колонии фигурантам дела «Сети»

Прокурор запросил 6 и 9 лет колонии фигурантам дела &#171;Сети&#187;
Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела "Сети", Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге начались прения по делу «Сети» (запрещенная в России террористическая организация». Прокурор попросил суд назначить предполагаемым участникам сообщества Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет в колонии общего режима.

«Прошу суд приговорить Филинкова к девяти годам колонии общего режима <…> Бояршинова путем частичного сложения приговорить к шести годам колонии общего режима», — приводит «ТАСС» слова прокурора.

Бояршинов заявил, что поддерживает данные ранее признательные показания. Он сообщил, что о принадлежности «Сети» к террористическим организациям узнал лишь на стадии следствия. Филинков вину не признал и сообщил, что при задержании на него оказывалось давление.

Оба фигуранта обвиняются по статье «Участие в террористическом сообществе». Бояршинова также обвиняют в хранении взрывчатых веществ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд продлил арест фигуранту дела «Сети».

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