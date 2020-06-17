Супруга экс-главы района Петербурга советует Эстонии сменить официальный язык

Терентий Мещеряков и его супруга, Ксения Костина переехали в Эстонию в ноябре 2019 года. Фото: Baltphoto

Терентий Мещеряков и его супруга, Ксения Костина переехали в Эстонию в ноябре 2019 года. Фото: Baltphoto

Супруга бывшего главы Фрунзенского и Кронштадтского районов Петербурга Терентия Мещерякова — Ксения Костина заявила, что власти Эстонии должны задуматься над сменой официального языка.

Как сообщает АБН, Ксения Костина, проживающая с супругом с ноября 2019 года в Таллине, считает, что Эстония должна добровольно перейти на английский язык.

По словам Костиной, уже через десять лет английский язык полностью вытеснит эстонский. Она отметила, что тогда Эстония смогла бы стать конкурентоспособной во всей Европе.

«Эстонии нужны дополнительные возможности, чтобы стать заметной на карте мира» — говорит Костина.

Издание отмечает, что с 2002 года по февраль текущего года Костина была членом Центристской партии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эстонский премьер обратился к народу на русском языке из-за ситуации с коронавирусом.