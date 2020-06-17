В Петербурге задержали «теневых» банкиров

Полиция пресекла деятельность организованной группы, на протяжении 6,5 лет ведущей незаконную банковскую деятельность. Задержаны трое подозреваемых.

«Теневые» банкиры работали под видом фирмы, оказывающей бухгалтерские услуги в области финансового аудита и налогового консультирования. Лицензия на банковскую деятельность у них при этом отсутствовала. По данным правоохранителей, организатором группы выступала 38-летняя жительница Ленобласти, гендиректор фирмы. Роль второго бухгалтера и помощника выполняла 41-летняя жительница области. За курьерские функции отвечал 27-летний петербуржец.

По версии полиции, злоумышленники осуществляли финансовые операции через подконтрольные юридические фирмы. Они занимались обналичиванием средств обратившихся к ним клиентов и забирали не менее 9% от суммы.

«В общей сложности злоумышленники перевели безналичным путем денежные средства на общую сумму не менее 107,9 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Доход «теневых» банкиров составил порядка 9,7 млн рублей. В ходе обысков у них найдены и изъяты банковские карты, оформленные на третьих лиц, телефоны и компьютерная техника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России раскрыли подробности мошенничества с банковскими картами.