Петербуржцев призвали не кормить уток и голубей

Комитет по природопользованию призвал жителей Петербурга отказаться от подкормки уток, голубей и других птиц. Для пернатых такая забота может обернуться негативными последствиями, вплоть до смерти.

Самый распространенный вид уток в Петербурге — кряква. Они не умеют нырять, потому собирают еду с поверхности водоемов. Кряквы питаются растительностью, водными насекомыми, мелкой рыбешкой и ряской. Это способствует очистке водоемов. При черезмерной подкормке утки привыкают к новому питанию и отказываются самостоятельно добывать пищу, что приводит к загрязнению рек.

В комитете подчеркнули, что в теплое время года птицы не нуждаются в подкормке. Они способны самостоятельно найти пищу гораздо более полезную, чем хлеб.

«Естественное питание особенно необходимо птенцам для здорового роста и развития. Молодые птицы должны научиться сами добывать естественную для себя пищу», — отметили в пресс-службе комитета.

Орнитологи зафиксировали, что в местах регулярной подкормки птенцы часто не выживают. Подкормка также приводит к тому, что пернатые отказываются улетать в теплые страны на зимовку. В результате, когда водоемы замерзают, они оказываются в сложной и нередко опасной для жизни ситуации.

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