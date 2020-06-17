Фигурантов дела о мошенничестве со стройматериалами заподозрили в организации преступного сообщества

Фигурантов дела о мошенничестве со стройматериалами заподозрили в организации преступного сообщества
Злоумышленники брали деньги за стройматериалы, но привозили лишь часть из них. Фото: unsplash.com

В Петербурге в отношении фигурантов дела о мошенничестве со стройматериалами возбудили новую статью. Полиция полагает, что они организовали преступное сообщество.

Как полагает следствие, группа злоумышленников от имени различных коммерческих фирм размещала в интернете информацию о продаже стройматериалов. Предоставить товары они обещали при условии стопроцентной предоплаты. После чего привозили часть материалов, а затем пропадали.

«После подписания накладных фигуранты переставали отвечать на звонки заказчиков, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Расследование продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельностью и другие участники сообщества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за мошенничество осудили продавца строительных материалов в интернете.

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