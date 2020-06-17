Беглов поддержал перенос финала Лиги Чемпионов на 2021 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил УЕФА за решение перенести финал Лиги Чемпионов с 2021 на 2022 год.

«Поддерживаем это решение. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд», — сказал он.

Город подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позднее. Как отметил Беглов, Петербург очень дорожит этим правом и планирует «добавить еще один бриллиант в свою футбольную корону».

В 2022 году власти города намерены сосредоточить все силы, знания и опыт на подготовке к финалу Лиги Чемпионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что финал Лиги Чемпионов в Петербурге пройдет в 2022 году. Решение принято в связи с тем, что Стамбул не сможет принять финал турнира текущего сезона. Внести изменения в расписание УЕФА вынужден из-за пандемии коронавирусной инфекции.