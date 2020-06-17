На пляже Финского залива обнаружили мину времен ВОВ

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подобного снаряда необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону “01. Фото: http://78.mchs.gov.ru

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подобного снаряда необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону “01. Фото: http://78.mchs.gov.ru

В Курортном районе Петербурга обнаружили противопехотную осколочную мину заграждения времен Великой Отечественной войны.

Мину диаметром 60 мм нашли на 38 километре Приморского шоссе, в 15 метрах от берега пляжа Финского залива «Белые ночи» в Курортном районе, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Силами Западного военного округа опасную находку вывезли для дальнейшей утилизации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец на дачном участке обнаружил предмет, похожий на снаряд. На место прибыли сотрудники МЧС, которые подтвердили – перед ними артиллерийский снаряд времен ВОВ.