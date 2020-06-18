Адвокат рассказал, что Ефремов после ДТП похудел на 6 кг

Адвокат рассказал, что Ефремов после ДТП похудел на 6 кг
Михаил Ефремов обвиняется в смерти водителя в результате ДТП. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Актер Михаил Ефремов после ДТП, в результате которого погиб водитель фургона, плохо себя чувствует и похудел на 6 кг.

«Ефремов чувствует себя очень плохо, за неделю похудел на 6 кг», — рассказал его адвокат Эльман Пашаев, сообщает ТАСС.

Также он отметил, что актер «хочет в следственный изолятор».

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в Москве у Смоленской площади. Напомним, в аварию попали Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada под управлением Сергея Захарова, который работал курьером. По данным следствия, актер выехал на полосу встречного движения с превышением скорости и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был нетрезв. Также у него в крови нашли следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест до 9 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.

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