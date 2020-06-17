Стало известно, какой продукт снижает уровень холестерина

Стало известно, какой продукт снижает уровень холестерина
Полезными в снижении уровня холестерины являются томаты. Фото: Pixabay

Врачи рассказали, какие продукты снижают уровень холестерина в организме. По их словам, для этого нужно изменить рацион питания.

Об этом специалисты рассказали на телеканале «Россия 1» в программе «О самом главном». По их словам, уровень холестерина могут снизить сушеные яблоки. Отмечается, что 75 граммов этих сухофруктов могут снизить его уровень на 15-20%.

Полезными в снижении уровня холестерины являются томаты и насыщенная омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами рыба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самую большую опасность для сердца и сосудов представляет красное мясо. Все дело в огромном количестве насыщенных жиров. Для сохранения здоровья, стоит отдать предпочтение альтернативным видам мяса, как, например, курица. Также мясо можно заменить рыбой, авокадо, орехами.

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