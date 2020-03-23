Стало известно какие продукты наиболее опасны для сердца

Чтобы сохранить здоровье, нужно ограничить вредную еду, а не только добавить немного полезной в привычный рацион.

Самую большую опасность для сердца и сосудов представляет красное мясо. Все дело в огромном количестве насыщенных жиров. Поэтому, для сохранения здоровья, стоит отдать предпочтение альтернативным видам мяса, как, например, курица. Также мясо можно заменить рыбой, авокадо, орехами. В этих продуктах находятся моно и полинасыщенные жиры, которые не так сильно влияют на работу организма. Об этом сообщает газета La Vanguardia с ссылкой на испанского кардиолога Пабло Канепа.

Помимо этого, стоит отказаться от готовых завтраков, таких как хлопья и различных быстрых заморозок, как пицца и паста. Трансжиры, которыми обладают вышеупомянутые продукты, очень вредны для здоровья. Из-за них быстро набирается вес, повышается холестерин, а вместе с ним и риск заработать болезни сердца и сахарный диабет.

Также, стоит отказаться от энергетиков, в которых находится огромное количество сахара и кофеина, который возбуждает нервную систему и учащает сердцебиение.

Уменьшить нужно и количество соли. Ее любители склонны к повышенному давлению.

Безусловно, большой вред не только сердцу, но и остальным органам наносит алкоголь, поэтому от его употребления лучше отказаться.

Чтобы сохранить сердечную мышцу здоровой, стоит питаться средиземноморской пищей, есть фрукты, рыбу, овощи и орехи. Помимо употребления правильной пищи, необходимо пересмотреть свой образ жизни. А именно, отказаться от вредных привычек в пользу спортивных тренировок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкий врач рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце.