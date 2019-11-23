Немецкий врач рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце

Кофе не имеет негативного влияния на сердце при регулярном употреблении, а красное вино может вызвать мерцательную аритмию, заявил врач-кардиолог Хериберт Брюк.

Врач рассказал в интервью изданию Focus, что помимо того, что кофеин не влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, регулярное употребление кофе может помочь в борьбе с онкологией, деменцией и диабетом. По мнению врача, человеку допускается выпивать до четырех чашек кофе в день и это не навредит организму.

А красное вино, несмотря на расхожее мнение о его пользе, может нарушать сердечный ритм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выяснили, что кофе помогает сократить риск развития рака. Исследование проводилось в течение семи лет. В нем приняли участие около 472 тысяч человек.