Ученые выяснили, что кофе помогает сократить риск развития рака

Ученые из Университета Квинс в Белфасте заявили, что употребление кофе может вдвое снизить риск развития рака печени.

Исследование проводилось в течение семи лет. В нем приняли участие около 472 тысяч человек. Более 75 процентов из них регулярно употребляли кофе,сообщает MedicalXpress.

За время наблюдения более чем у 3,5 тысячи добровольцев обнаружили злокачественные опухоли. В 88 случаях это был рак печени. Результаты исследования показали, что у любителей кофе риск развития этого типа онкологии был ниже на 50% по сравнению с теми, кто кофе не употреблял.

Ученые считают, что кофе оказывает благотворное влияние на организм из-за высокого содержания антиоксидантов и кофеина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые выяснили, какой эффект кофе оказывает на артериальное давление человека, если употреблять напиток ежедневно. Специалисты также определили, что кофе имеет и отрицательное влияние. За счёт содержания в себе кофеина напиток придает бодрости, а также способствует увеличению артериального давления. Однако все показатели растут незначительно, а эффект действует кратковременно. Эффект бодрости длится всего пол часа, после этого все процессы возвращаются в норму.