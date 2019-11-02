Врачи рассказали, как кофе влияет на давление

Ученые выяснили, какой эффект кофе оказывает на артериальное давление человека, если употреблять напиток ежедневно.
Специалисты также определили, что кофе имеет и отрицательное влияние. За счёт содержания в себе кофеина напиток придает бодрости, а также способствует увеличению артериального давления. Однако все показатели растут незначительно, а эффект действует кратковременно. Эффект бодрости длится всего пол часа, после этого все процессы возвращаются в норму.
Как сообщает Медикфорум, организм человека быстро привыкает к действию кофеина, в результате чего реакция на него стремительно угасает.
Не смотря на это, ученые не рекомендуют злоупотреблять бодрящим напитком. В сутки рекомендуется выпивать не более двух чашек кофе. Любителям кофе специалисты советуют отказаться от шоколада, черного чая и энергетических напитков.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что кофе и молоко снижают риск заболевания раком.