Кофе и молоко уменьшают риск заболевания раком

Кофе и молоко снижают риск онкологических заболеваний. Такое заявление сделали австралийские ученые.

Специалисты выяснили, что от рака кишечника страдают люди, злоупотребляющие курением и плохим питанием.

Как пишет портал The Conversation, для уменьшения риска заболевания медики посоветовали сократить количество жирного и обработанного мяса до 100 граммов в день.

Специалисты также назвали обязательные для потребления продукты. Среди них молоко и молочные продукты, жирная рыба, кофе и продукты, содержащие клетчатку. Они также отметили, что если больные онкологией пьют более одной кружки кофе в день, они дольше живут.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что учены назвали причину набора веса с возрастом. Специалисты наблюдали за участниками исследования более десяти лет.