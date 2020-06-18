Столкнувшиеся маршрутка и легковушка собрали пробку на Партизана Германа

Столкнувшиеся маршрутка и легковушка собрали пробку на Партизана Германа
Участники аварии заняли перекресток. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Северной столицы столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Движение на участке затруднено.

Авария случилась сегодня утром, 18 июня, на пересечении улицы Партизана Германа и проспекта Народного Ополчения. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Они уточнили, что транспортные средства не смогли разъехаться у магазина «Карусель».

Участники аварии заметно мешают проезду других автомобилей, на месте собирается пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка разбила бампер в аварии на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко. Водитель решил проскочить перед легковым авто, но завершить маневр не успел.

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