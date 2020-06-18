Лже-пожарные обокрали пожилую петербурженку

В Петербурге задержали лже-пожарных, обокравших пожилую горожанку. Злоумышленников буквально сняли с самолета.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 15 июня, в доме на Ланском шоссе. В отдел полиции обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, что к ней в квартиру под видом работников пожарной службы пришли двое мужчин. Свой визит они объяснили необходимостью проверки электропроводки и исправной работы вытяжки газа.

По словам женщины, когда она сопроводила одного из мужчин на кухню, второй прошел в ее комнату, где хозяйка хранила свои сбережения. Еще до момента ухода «пожарных» женщина обнаружила пропажу 60 тыс. рублей, о чем задала вопрос визитерам. Те заверили пенсионерку, что не брали деньги и даже продемонстрировали содержимое своих сумок, после чего скрылись.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту кражи возбудили уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых мужчин, 21 и 23 лет, которые в начале июня прибыли в Петербург из Москвы. Они уже успели купить билет обратно, а также приехать в «Пулково». Их задержали практически перед посадкой в самолет.

Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти со стрельбой задержали пьяного похитителя топлива.