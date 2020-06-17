В Ленобласти со стрельбой задержали пьяного похитителя топлива

В Ленинградской области полиция устроила погоню за нетрезвым водителем. Задержать его удалось только после применения табельного оружия.

Вечером 16 июня в полицию Бокситогорского района Ленобласти поступило сообщение о хищении топлива с АЗС. Водитель «ВАЗ 21074» заправил автомобиль в деревне Чудцы и уехал, не заплатив.

Утром следующего дня машину заметили у дома 1 на улице Металлургов в Пикалево. Автомобилист попытался скрыться и проигнорировал требования об остановке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

После этого инспектор ДПС применил табельное оружие. Он сделал один предупредительный выстрел в воздух и несколько по колесам. Никто в результате стрельбы не пострадал. Водитель доставлен в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга со стрельбой задержали нарушителя на отечественном автомобиле.