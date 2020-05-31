У Дворцовой со стрельбой задержали пьяного нарушителя под наркотиками после погони

В Петербурге пьяный нарушитель на отечественном авто устроил ночные догонялки с правоохранителями. Задерживать его пришлось со стрельбой. Составлено 11 административных дел.

Погоня началась в воскресенье, 31 мая, на Кирочной улице. Об этом рассказали в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель проигнорировал требование инспекторов ОГИБДД по Центральному району. Нарушителя преследовали по всему центру города, включая Дворцовую площадь. Там полицейские применили табельное оружие. Погоня за ним продолжалась около 15 минут. У Дворцовой площади один из инспекторов открыл стрельбу. В результате водителя задержали на Малой Морской улице.

Водитель оказался не трезв, у него зафиксировали 0,818 мг/л и признаки наркотического опьянения. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ольховой стражи порядка гонялись за пьяным водителем.