На Седова двое неизвестных избили петербуржца из-за телефона

Неизвестные напали на мужчину у дома №154 по улице Седова. Фото: google.ru/maps

Неизвестные напали на мужчину у дома №154 по улице Седова. Фото: google.ru/maps

В Невском районе Петербурга две неизвестных избили местного жителя, после чего похитили у него телефон. Злоумышленников разыскивают.

Инцидент произошел в среду, 17 июня, у дома №118 на улице Седова. В отдел полиции обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестные похитили у него телефон Xiaomi Redmi, после чего скрылись

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лже-пожарные обокрали пожилую петербурженку. Злоумышленники уже успели купить билет в Москву и приехать в «Пулково». Их задержали практически перед посадкой в самолет. В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.