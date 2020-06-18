На Седова двое неизвестных избили петербуржца из-за телефона

В Невском районе Петербурга две неизвестных избили местного жителя, после чего похитили у него телефон. Злоумышленников разыскивают.
Инцидент произошел в среду, 17 июня, у дома №118 на улице Седова. В отдел полиции обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестные похитили у него телефон Xiaomi Redmi, после чего скрылись
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту грабежа возбудили уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лже-пожарные обокрали пожилую петербурженку. Злоумышленники уже успели купить билет в Москву и приехать в «Пулково». Их задержали практически перед посадкой в самолет. В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.