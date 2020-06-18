На улице Моисеенко ДТП с такси заблокировало движение машин

На улице Моисеенко ДТП с такси заблокировало движение машин
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Северной столицы не смогли разъехаться два легковых автомобиля. Проезд по участку оказался заблокирован.

Авария случилась в четверг, 18 июня, у дома №18 на улице Моисеенко. Кадр с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перекрыли для всех улицу», — написал подписчик.

На фотографиях видно, что иномарка и машина службы такси столкнулись при движении в одном направлении. Обстоятельства аварии не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что красная Mazda разбила нос в аварии на улице Крыленко. Водитель решил проскочить перед проезжающим автомобилем, но завершить маневр не успел.

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