На улице Моисеенко ДТП с такси заблокировало движение машин

В Центральном районе Северной столицы не смогли разъехаться два легковых автомобиля. Проезд по участку оказался заблокирован.

Авария случилась в четверг, 18 июня, у дома №18 на улице Моисеенко. Кадр с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перекрыли для всех улицу», — написал подписчик.

На фотографиях видно, что иномарка и машина службы такси столкнулись при движении в одном направлении. Обстоятельства аварии не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что красная Mazda разбила нос в аварии на улице Крыленко. Водитель решил проскочить перед проезжающим автомобилем, но завершить маневр не успел.