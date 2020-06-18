Максим Боков сравнил Гончаренко с Семаком

Бывший игрок «Зенита» и ЦСКА, а сейчас тренер академии армейского клуба Максим Боков заявил, что Гончаренко, как тренер, ему более симпатичен, чем Семак.

Боков рассказал в интервью NevaSport, что в скором времени ЦСКА сыграет с «Зенитом» и развитие матча пока невозможно предвидеть: сюрпризы можно ожидать от обеих команд. Однако, как он считает, что оба тренера хорошо подготовили свои команды.

Говоря о своих симпатиях, Боков, выступавший в свое время за оба клуба, заявил, что Гончаренко ему более симпатичен как специалист. Он высоко оценил его тактические схемы и наработки. При этом он отметил, что эта симпатия не связана с тем, что он работает в Академии ЦСКА.

Боков добавил, что и Семак ему тоже нравится, однако Гончаренко, по его словам, выглядит «поинтереснее». По мнению тренера, игра может закончиться ничьей, что может устроить «Зенит», однако ЦСКА необходима только победа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА.