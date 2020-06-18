Дрозденко выдвинули кандидатом на пост губернатора Ленобласти

Депутаты регионального отделения партии «Единая Россия» избрали действующего главу Ленобласти Александра Дрозденко кандидатом на губернаторские выборы.

Как сообщили в областном правительстве, на звание кандидата также претендовал депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр Петров.

Напомним, региональный парламент назначил выборы губернатора Ленобласти на единый день голосования — 13 сентября.

В декабре прошлого года Дрозденко сообщал журналистам, что будет баллотироваться в губернаторы, если его поддержат жители региона и президент. 10 июня глава государства поддержал его решение выдвигаться на третий срок и пожелал ему успехов на выборах. По словам Путина, у Дрозденко есть все «моральные права» на то, чтобы вновь претендовать на пост губернатора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поддержал решение Дрозденко выдвигаться на третий срок.