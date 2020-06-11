Путин поддержал решение Дрозденко выдвигаться на третий срок

Путин поддержал решение Дрозденко выдвигаться на третий срок
Александр Дрозденко. Фото: Balpthoto

Российский президент Владимир Путин поддержал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона.

Глава государства отметил, что под руководством Александра Дрозденко Ленинградская область делает очевидные успехи в развитии. По мнению Путина, глава 47 региона обладает моральным правом на участие в выборах губернатора Ленобласти, которые пройдут в сентябре.

Стоит отметить, что Дрозденко претендует уже на третий срок работы во главе региона.

Ранее депутаты областного ЗакСа выбрали дату областных выборов — они пройдут в единый день голосования, 13 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко вмешался в обсуждение проекта парка на Песчанке. По словам Дрозденко, ему пришлось стать парламентером в этой ситуации.

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