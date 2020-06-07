Дрозденко вмешался в обсуждение проекта парка на Песчанке

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в обсуждении проекта парка на Песчанке во Всеволожске.

Глава 47 региона встретился со всеволожскими активистами и администрацией района для обсуждения проекта парка. По словам Дрозденко, ему пришлось стать парламентером в этой ситуации. Об этом он рассказал в своем инстаграме.

Губернатор заявил, что парк на Песчанке — «не место для раздора». Он отметил, что Всеволожск нуждается в смысловом центре притяжения, поскольку Юбилейная площадь не подходит для этой роли.

Он заявил, что проект будет дорабатываться при участии активистов. На данный момент они смогли договориться о создании зон тишины, набивных дорожек для ходьбы, природной библиотеки и домиков для уток.

«Урок для всех муниципальных руководителей — необходимо разговаривать с людьми, чтобы не доводить до конфликта», — заключил Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко поручил выбрать новое место для строительства Губернаторского лицея.