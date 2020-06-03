«Дураков искать не надо»: Дрозденко поручил выбрать новое место для строительства Губернаторского лицея

Глава Ленобласти Александр Дрозденко раскритиковал местные власти за выбор места для строительства Губернаторского лицея. Он потребовал выбирать «нормальное место».

В среду, 3 июня, глава региона приехал с рабочей поездкой в Ломоносовский район. Там он посетил место строительства лицея в поселке Новоселье, которое было запланировано по его инициативе. Однако остался недоволен.

Как сообщает ЛЕН ТВ24, Дрозденко не оценил выбранный местной администрацией участок для строительства — пустырь без дорог и коммуникаций.

«Не надо думать, что бюджет вам будет все строить — и коммуникации, и дороги и все остальное. Дураков искать не надо, ребят», – заявил губернатор.

Его решение не заставило себя долго ждать – строительства лицея на этом участке не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты предложили Дрозденко создать приют для животных.