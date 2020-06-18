Внешнее кольцо КАД между ЗСД и проспектом Энгельса перекроют на три месяца

Движение будет перекрыто на внешнем кольце данного участка КАД, Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Движение будет перекрыто на внешнем кольце данного участка КАД, Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Участок внешнего кольца Кольцевой автодороги перекроют в связи с производством дорожно-строительных работ.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение будет перекрыто в рамках реконструкции северного участка. Дорожный ремонт будут проводить на внешнем кольце КАД между развязками с ЗСД и проспектом Энгельса.

Движение будет ограничено с 1 июля по 1 октября текущего года.

Там организуют перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо КАД. Для водителей, которые едут в сторону проспекта Энгельса, выделят одну полосу, а в направлении ЗСД — две полосы.

Дорожники установят необходимые дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки с подсветкой, световую сигнализацию и ограждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на участке КАД между ЗСД и проспектом Энгельса изменится схема движения.