Репетиции Парада Победы ограничат движение в центре Петербурга

Репетиции парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, как и само торжественное мероприятие, ограничат движение транспорта в центре Северной столицы.

В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры заранее уведомляют петербуржцев о перекрытии проезда для машин и другого транспорта. В частности, 18 июня с 16:00 до 20:00, а также 20 июня с 9:00 до 13:00 и с 16:00 23 июня до 13:00 24 июня будет недоступно движение по нечетной стороне набережной реки Мойки на участке от Невского проспекта до Мошкова переулка. Аналогичные изменения коснутся четной стороны набережной Мойки от Невского проспекта до дома №22, Миллионной улицы, Певческого проезда и набережной Зимней канавки. Полностью закроют также Дворцовую набережную.

В это же время, за исключением 23 июня, будет запрещен проезд по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту на участке от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейского набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Кроме того, на неделю, с 00:00 17 июня до 13:00 24 июня запрещена парковка транспортных средств на набережной реки Мойки, на участке от Невского до Мошкова переулка — по нечетной стороне, от Невского до дома №22 — по четной, и Певческому проезду и Миллионной улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в двух регионах России Парад Победы отменен из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.