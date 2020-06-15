Два российских регионах отказались от проведения парада Победы из-за коронавируса

Власти Челябинской области и Якутии приняли решение не проводить парад Победы 24 июня из-за ситуации с коронавирусом.

В Челябинской области продолжает действовать введенный из-за распространения коронавирусной инфекции запрет на проведение массовых мероприятий. На странице Facebook местного правительства сообщается, что такое решение было принято на основании рекомендаций врачей.

Руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров заявил, что вместо запланированного на 24 июня парада в городе пройдут онлайн-акции, сообщает ТАСС.

По последним данным, в Якутии за сутки зафиксировали 71 случай заражения коронавирусом, число зараженных в регионе достигло 3 122 человек. В Челябинской области число зараженных коронавирусом выросло до 4,6 тыс. человек.

Парад Победы перенесли из-за пандемии коронавируса. Он пройдет 24 июня. Об этом объявил президент России Владимир Путин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоится 26 июля. Участие в мероприятии примут 46 кораблей и подлодок всех российских флотов: Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского.