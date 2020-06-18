В Кронштадте обновляют освещение в сквере с памятником А.С. Попову

Специалисты «Ленсвета» занимаются реконструкцией уличного освещения в сквере с памятником А.С. Попову в Кронштадтском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет», предприятие взялось за реконструкцию освещения в этом сквере в мае этого года. Сейчас там устанавливаются новые торшеры со светодиодными светильниками и прокладываются линии электроснабжения.

После того, как специалисты установят 35 новых осветительных комплексов, старое оборудование будет демонтировано.

Кроме того, в этом году в Кронштадте также обновят освещение в сквере Подводников.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день освещение есть в 157 петербургских парках, скверах и садах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петроградском острове обновляют уличное освещение.