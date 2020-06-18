Троих угонщиков посадили за кражу 10 автомобилей в Петербурге

Их признали виновными в угоне 10 автомобилей общей стоимостью более 3 млн рублей. Фото: pixabay.com

Их признали виновными в угоне 10 автомобилей общей стоимостью более 3 млн рублей. Фото: pixabay.com

Суд признал обвиняемых по делу о краже виновными и приговорил их к лишению свободы в колонии.

Как сообщает прокуратура Петербурга, Арам Вагрядян, Гагик Тадевосян и Дмитрий Матюнин проходили обвиняемыми по делу о краже, совершенной в крупном размере, организованной группой. Их признали виновными в угоне 10 автомобилей общей стоимостью более 3 млн рублей.

Установлено, что в период с декабря 2016 по апреля 2017 года они, под руководством Ваградяна, похитили 10 автомобилей «Форд Фокус» и «Хендай Солярис». Они перегоняли автомобили в гаражи во Всеволожском районе Ленобласти. Там их разбирали и продавали по частям и деталям.

В итоге Ваградян проведет ближайшие 4 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима, Тадевосян — 3 года 6 месяцев в колонии общего режима, а Матюнин — 1 год 6 месяцев в исправительной колонии особого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские Василеостровского района задержали угонщика и нашли краденый автомобиль.