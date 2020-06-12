Полицейские Василеостровского района задержали угонщика и нашли краденый автомобиль

Полицейские Василеостровского района задержали угонщика и нашли краденый автомобиль
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали угонщика автомобиля и отыскали украденное транспортное средство.

В четверг, 11 июня, в полицию Петербурга обратился 40-летний индивидуальный предприниматель, который заявил о пропаже своего «Мерседес». Заявитель оценил материальный ущерб в 630 тысяч рублей. В этот же день, немногим позже, правоохранители в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в угоне возле одного из домов по Магнитогорской улице.

Им оказался 27-летний петербуржец. Пропавший автомобиль был найден в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. По факту кражи транспортного средства возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кингисеппском районе Ленинградской области нетрезвый мужчина украл иномарку у своей сожительницы.
Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Василеостровский район санкт-петербург угон автомобиля
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семья погибшего в ДТП водителя из Рязани не примет помощь от Ефремова
Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, когда власти перейдут ко второму ...
На Московском проспекте женщина с проблемами психики зарезала престарелого отца
Киношники в России планируют вернуться к съемкам в июле
За день в Петербурге выявили 274 инфицированных Covid-19
Кабмин выделил регионам дополнительные 12,5 млрд рублей на выплаты семьям с ...
Полицейские Василеостровского района задержали угонщика и нашли краденый ...
Стало известно, чем болели новые жертвы коронавируса в Петербурге