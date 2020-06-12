Полицейские Василеостровского района задержали угонщика и нашли краденый автомобиль

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали угонщика автомобиля и отыскали украденное транспортное средство.

В четверг, 11 июня, в полицию Петербурга обратился 40-летний индивидуальный предприниматель, который заявил о пропаже своего «Мерседес». Заявитель оценил материальный ущерб в 630 тысяч рублей. В этот же день, немногим позже, правоохранители в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в угоне возле одного из домов по Магнитогорской улице.