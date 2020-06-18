Сильный град и ливень обрушились на КАД

Петербургские автомобилисты рассказали в соцсетях, что их застигла непогода на кольцевой автодороге.

Очевидцы поделились в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» кадрами с места событий. Судя по ролику, водители передвигались по кольцу практически при нулевой видимости.

Пользователи рассказали, что сперва на КАД обрушился ливень, а после он сменился на крупный град. По словам петербуржцев с неба падали льдинки размером с небольшую вишню.

«Манна небесная» — пишет подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня Петербург побил температурный рекорд 1905 года. Сегодня в городе было плюс 32,1 градуса. Так жарко в Петербурге в этот день еще никогда не было. В 1905 году петербуржцы изнывали от жары в 31,3 градуса.