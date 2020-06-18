Сильный град и ливень обрушились на КАД

Сильный град и ливень обрушились на КАД
КАД засыпало градом. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Петербургские автомобилисты рассказали в соцсетях, что их застигла непогода на кольцевой автодороге.

Очевидцы поделились в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» кадрами с места событий. Судя по ролику, водители передвигались по кольцу практически при нулевой видимости.

Пользователи рассказали, что сперва на КАД обрушился ливень, а после он сменился на крупный град. По словам петербуржцев с неба падали льдинки размером с небольшую вишню.

«Манна небесная» — пишет подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня Петербург побил температурный рекорд 1905 года. Сегодня в городе было плюс 32,1 градуса. Так жарко в Петербурге в этот день еще никогда не было. В 1905 году петербуржцы изнывали от жары в 31,3 градуса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
град кад ливень новости спб погода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Просто конец света»: сильный ураган сносит деревья в Петербурге
Володин: преемнику Путина достанется сильная Россия
Бригада скорой помощи работает на месте ДТП с «перевертышем» на КАД
Сильный град и ливень обрушились на КАД
Сегодня Петербург побил температурный рекорд 1905 года
На Дворцовой площади прошла тренировка парада Победы
Звезда «Белого солнца пустыни» погибла под колесами поезда
Троих угонщиков посадили за кражу 10 автомобилей в Петербурге