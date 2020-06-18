Сегодня Петербург побил температурный рекорд 1905 года

Сегодня Петербург побил температурный рекорд 1905 года
Погода в Петербурге побила рекорд по жаре. Фото: unsplash

Сегодняшняя жара побила рекорд 18 июня 1905 года, сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Петербургская жара установила новый температурный рекорд — сегодня в городе было плюс 32,1 градуса. До этого рекорд был зафиксирован 115 лет назад. Есть возможность, что температура поднимется еще выше — все станет известно в 21.00.

Так жарко в Петербурге в этот день еще никогда не было. В 1905 году петербуржцы изнывали от жары в 31,3 градуса.

Стоит отметить, что Северная столица бьет температурный рекорд второй день подряд: накануне воздух в городе прогрелся до 27,5 градусов. 17 июня стал самым жарким днем с того же 1905 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург побил температурный рекорд 115-летней давности.

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