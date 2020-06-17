Петербург побил температурный рекорд 115-летней давности

Петербург побил температурный рекорд 115-летней давности
Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Циклон принес в Петербург аномальную жару. В среду, 17 июня, город смог побить температурный рекорд 115-летней давности.

Сегодня воздух прогрелся до плюс 27,5 градусов тепла — это на 0,2 градуса выше прежнего рекорда дня, который был зафиксирован 115 лет назад. Самая высокая за всю историю наблюдений температура в этот день была установлена в 1905 году и составляла плюс 27,3 градуса. Об этом сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

При этом в Москве также зафиксирован максимальный рекорд температуры — плюс 31,1 градус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
погода температура температурные рекорды
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мотоциклиста увезли на реанимации после ДТП на Гаккелевской
В ФСБ опровергли участие в освобождении монастыря
ДТП спровоцировало трамвайную на «Пролетарской»
Врач рассказал, что ждет переболевших коронавирусом
Ефремова снова допрашивали пять часов
В Ленобласти со стрельбой задержали пьяного похитителя топлива
Беглов поддержал перенос финала Лиги Чемпионов на 2021 год
На перекрестке улицы Марата и Разъезжей не смогли разъехаться KIA и Volkswagen