Петербург побил температурный рекорд 115-летней давности

Циклон принес в Петербург аномальную жару. В среду, 17 июня, город смог побить температурный рекорд 115-летней давности.

Сегодня воздух прогрелся до плюс 27,5 градусов тепла — это на 0,2 градуса выше прежнего рекорда дня, который был зафиксирован 115 лет назад. Самая высокая за всю историю наблюдений температура в этот день была установлена в 1905 году и составляла плюс 27,3 градуса. Об этом сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

При этом в Москве также зафиксирован максимальный рекорд температуры — плюс 31,1 градус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.