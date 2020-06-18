Дрозденко: к 2024 году в Ленобласти расселят десятки тысяч аварийных домов

Жителей Ленобласти расселят из аварийного и ветхого жилья в рамках программы, которая обойдется в 12,5 млрд рублей.

Как сообщает online47, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил в интервью ЛенТВ24, что сейчас в области действует программа по расселению, часть из которой финансируется из федерального бюджета.

Средства до 2023 года будут направлены на расселение непригодного для жизни жилья в регионе. К началу 2023 года будет расселено жилье, попавшее в программу на 1 января 2017 года.

«Это значительное количество людей, это десятки тысяч ветхих, аварийных домов. И, наверное, очень важно здесь не то, сколько такого жилья мы показали, а насколько мы справимся с расселением этого объема. И у меня есть стопроцентная уверенность, что мы с этой задачей справимся», – говорит Александр Дрозденко.

Он отметил, что все поставленные на 2019 год задачи выполнены в полном объеме. В 2020 году тоже должно пройти все по плану.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко выдвинули кандидатом на пост губернатора Ленобласти.