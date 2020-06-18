Дрозденко: к 2024 году в Ленобласти расселят десятки тысяч аварийных домов

Дрозденко: к 2024 году в Ленобласти расселят десятки тысяч аварийных домов
На расселение аварийных домов выделят 12,5 млрд рублей. Фото: pixabay

Жителей Ленобласти расселят из аварийного и ветхого жилья в рамках программы, которая обойдется в 12,5 млрд рублей.

Как сообщает online47, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил в интервью ЛенТВ24, что сейчас в области действует программа по расселению, часть из которой финансируется из федерального бюджета.

Средства до 2023 года будут направлены на расселение непригодного для жизни жилья в регионе. К началу 2023 года будет расселено жилье, попавшее в программу на 1 января 2017 года.

«Это значительное количество людей, это десятки тысяч ветхих, аварийных домов. И, наверное, очень важно здесь не то, сколько такого жилья мы показали, а насколько мы справимся с расселением этого объема. И у меня есть стопроцентная уверенность, что мы с этой задачей справимся», – говорит Александр Дрозденко.

Он отметил, что все поставленные на 2019 год задачи выполнены в полном объеме. В 2020 году тоже должно пройти все по плану.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко выдвинули кандидатом на пост губернатора Ленобласти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аварийное жилье дрозденко ленобласть расселение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти хотят поднять прожиточный минимум выше, чем по России
Дрозденко: Петербург и Ленобласть должны объединить усилия, чтобы решить ...
Власти Ленобласти рассказали, как удерживают врачей в регионе
Дрозденко рассказал, как можно решить вопрос по обращению с отходами в Ленобласти
Дрозденко: не закрывать на замок стройки оказалось эффективным решением
Дрозденко рассказал о планах по очистке стоков в Ленобласти
В достройку проблемных объектов Ленобласти вложат 10 миллиардов
Дрозденко: к 2024 году в Ленобласти расселят десятки тысяч аварийных домов