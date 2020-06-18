Мальчик погиб от удара молнии на берегу Финского залива

Мальчик погиб от удара молнии на берегу Финского залива
Молния ударила в ребенка. Фото: unsplash.com

В Петербурге устанавливают обстоятельства смерти семилетнего мальчика. По предварительной информации, он погиб от удара молнии во время вечерней грозы 18 июня.

Происшествие произошло на берегу Финского залива в Петродворцовом районе Петербурга, пишет 47news со ссылкой на источник в экстренных службах.

Примерно в 20:20 в полицию поступило сообщение о том, что на пляже Финского залива скончался ребенок. Тело его обнаружено на намывных территориях недалеко от Сидоровского канала. Смерть мальчика подтвердили прибывшие медики.

По предварительным данным, ребенок отдыхал в загородном отеле вместе с родителями. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга сравнили сильный ветер 18 июня с концом света. В городе снесло десятки деревьев и другие конструкции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гроза мальчик молния новости спб ребенок финский залив
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За два часа в Петербурге выпала половина месячных осадков
В Смольном назвали ожидаемые даты открытия кафе и парков
Мальчик погиб от удара молнии на берегу Финского залива
Дрозденко оценил поправки к Конституции РФ
Дрозденко сравнил работу губернатора с врачебной
В Ленобласти для детей могут ввести льготный проезд к учреждениям допобразования
Дрозденко: если не будем эволиционировать — вымрем, как динозавры
В Ленобласти хотят поднять прожиточный минимум выше, чем по России