Мальчик погиб от удара молнии на берегу Финского залива

В Петербурге устанавливают обстоятельства смерти семилетнего мальчика. По предварительной информации, он погиб от удара молнии во время вечерней грозы 18 июня.

Происшествие произошло на берегу Финского залива в Петродворцовом районе Петербурга, пишет 47news со ссылкой на источник в экстренных службах.

Примерно в 20:20 в полицию поступило сообщение о том, что на пляже Финского залива скончался ребенок. Тело его обнаружено на намывных территориях недалеко от Сидоровского канала. Смерть мальчика подтвердили прибывшие медики.

По предварительным данным, ребенок отдыхал в загородном отеле вместе с родителями. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга сравнили сильный ветер 18 июня с концом света. В городе снесло десятки деревьев и другие конструкции.