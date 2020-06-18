Названы самые популярные имена детей в Ленобласти в 2020 году

Названы самые популярные имена детей в Ленобласти в 2020 году
Девочек в Леноблсти называют Алисами и Викториями. Фото: unsplash.com

С начала года центры «Мои Документы» в Ленинградской области зарегистрировали 1 тыс. 600 детей. Какие имена им чаще всего давали, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Среди девочек самыми популярными именами стали Алиса, Виктория, Ксения, Полина, Вероника и Ева. Всего по одному ребенку были названы Елена, Владислава, Людмила, Валентина и Наталья.

Для мальчиков родители из Ленобласти чаще всего выбирали имена Иван, Александр, Максим, Матвей, Роман и Михаил. Реже стали встречаться имена Юрий, Вадим, Виталий и Олег.

Получить свидетельство о рождении ребенка в центрах госуслуг Ленобласти можно прямо в день обращения. За один визит также можно оформить СНИЛС, сертификат на маткапитал и единовременную выплату.

Вместе со свидетельством о рождении ребенок также получает в МФЦ подарки: пеленки, распашонки, чепчики и светоотражатели на коляску.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском перинатальном центре родилась первая тройня.

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Названы самые популярные имена детей в Ленобласти в 2020 году
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