В Гатчинском перинатальном центре родилась первая тройня

Малышей и их маму уже выписали, они находятся дома в окружении родных и близких.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. У Любови и Игоря родились сразу трое детей – два сына и одна дочка, передает «Гатчинская служба новостей». Малыши появились на свет почти два месяца назад – первого апреля 2019 года. Каждый весил чуть больше килограмма, поэтому врачи приняли решение оставить их под присмотром специалистов. Все это время мама также пробыла в центре. К счастью, сейчас с малышами все хорошо – они поднабрали в весе и уже отправились домой.

Семью уже поздравил глава Гатчинского района Андрей Ильин. Всем детишкам он вручил медаль «Родившемуся на земле Ленинградской», а также свидетельства о рождении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге продолжает падать рождаемость. О подобной тенденции рассказал и глава Ленинградской области – Александр Дрозденко.