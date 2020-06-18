В Выборге после ремонта заработала Юго-Восточная котельная

В Выборге после ремонта заработала Юго-Восточная котельная
Котельная заработала после ремонта. Фото: vbglenobl.ru

Юго-Восточная котельная в Выборге начала работу после ремонта. Подача горячего водоснабжения возобновлена.

Профилактические работы на котельной велись с начала лета. Источник находился на плановой остановке с 3 июня, сообщает официальный портал муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

В ходе работы были устранены дефекты, выполнен ремонт тепловых камер, запорной арматуры тепловых сетей и других конструкций. Гидравлические испатыния на сетях прошли успешно.

В июле профилактический ремонт будет выполнен на котельных, обслуживающих Петровский микрорайон и Кировские Дачи. С 8 по 21 июля будет закрыта на ремонт выборгская котельная на улице Куйбышева, которая обслуживает Южный микрорайон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в трех районах Петербурга на прочность испытают теплосети.

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