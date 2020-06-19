Вышел тизер версии «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера

Стриминговый сервис HBO Max показал тизер режиссерской версии «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера. Выход картины ожидается в 2021 году.

На YouTube-канале сервиса опубликовали ролик продолжительностью 34 секунды. В нем Чудо-женщина находит древнюю фреску с изображением Дарксайда, после чего на экране появляется сам главный злодей. Завершает тизер прибытие Парадемонов. Большинство этих кадров Снайдер ранее выкладывал как скриншоты.

Версия «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера выйдет эксклюзивно на HBO Max в 2021 году. Ожидается, что картину разделят на шесть эпизодов. Общая продолжительность фильма составит около четырех часов.

«Лига Справедливости» вышла на экраны в 2017 году. Изначально над картиной работал Зак Снайдер, однако затем в работу над фильмом вмешалась студия Warner Brothers, а Снайдера из-за семейных обстоятельств заменил Джосс Уидон. «Лига Справедливости» получила спорные отзывы. Параллельно с этим Зак Снайдер заявил, что видел картину иначе. В итоге после масштабной фанатской кампании решено выпустить режиссерскую версию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Warner Bros может потратить 20-30 млн долларов на доработку «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера.