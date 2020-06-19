В России за сутки ликвидировали 47 лесных пожаров

В России за сутки ликвидировали 47 лесных пожаров
Спасатели оперативно потушили пожар. Фото: pixabay

В России за сутки потушили 47 лесных пожаров на площади более 2,7 тысячи гектар.

Днем ранее сообщалось о 51 потушенном за сутки пожаре в лесах.

Как сообщает Авиалесоохрана, к полуночи 19 июня в России зафиксировано 45 лесных пожаров на площади около 17 тысяч гектаров, их активно тушили. Больше всего пожаров было в Чукотском автономном округе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части тушили двухкомнатную квартиру в Московском районе Петербурга. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

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