Четверть россиян считают переоцененным значение диплома

Четверть россиян считают переоцененным значение диплома
Более половины опрошенных не согласны, что курсы в онлайн-университетах могут заменить высшее образование для многих профессий. Фото: Pixabay

Четверть (24%) россиян считает переоцененным значение диплома, работодателю важнее навыки.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование портала «Работа.ру. Выяснилось также, что более половины опрошенных не согласны, что курсы в онлайн-университетах могут заменить высшее образование для многих профессий (58%). В той или иной степени с этим мнением согласились 42% респондентов.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что одной из проблем при трудоустройстве являются слишком большие амбиции выпускников по заработной плате.

Ранее также gazeta.spb.ru сообщала о том, что по мнению министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, все экзамены, сдачи дипломов и другие мероприятия, можно организовать и без физического присутствия в университете. Помимо этого, дистанционно можно и поступать в высшие учебные заведения.

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