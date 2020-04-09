В России не будут отменять госэкзамены и сдачу дипломов из-за COVID-19

В России не будут отменять госэкзамены и сдачу дипломов из-за COVID-19
Студенты смогут защитить диплом не выходя из дома. Фото: Pixabay

Такой необходимости нет, ведь все мероприятия можно организовать дистанционно в онлайн-режиме.

Отмена важных событий для выпускников страны в 2020 году из-за активного распространения коронавирусной инфекции, не запланирована.

По мнению министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, все экзамены, сдачи дипломов и другие мероприятия, можно организовать и без физического присутствия в университете. Помимо этого, дистанционно можно и поступать в высшие учебные заведения. Об этом сообщает РБК.

Напомним, с 16 марта все вузы страны получили рекомендации от Министерства науки и образования о переводе студентов на дистанционный формат обучения. Таким образом снижается риск распространения вируса в учебных учреждениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России перенесут сроки вступительных экзаменов в вузы из-за коронавируса.

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В России не будут отменять госэкзамены и сдачу дипломов из-за COVID-19