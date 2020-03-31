В России перенесут сроки вступительных экзаменов в вузы из-за коронавируса

В России перенесут сроки вступительных экзаменов в вузы из-за коронавируса
Зачисление абитуриентов запланировано на вторую половину августа. Фото: Pixabay

Сроки вступительных экзаменов в российские вузы будут корректировать в зависимости от переноса сдачи Единого госэзкамена. Соответствующее заявление сделал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, экзамены пройдут на две-четыре недели позже обычного. Он добавил, что после этого будет организован прием документов.

В программе «Диалог» на канале «Россия-24» Фальков отметил, что зачисление абитуриентов запланировано на вторую половину августа.

По данным Рособрнадзора, ЕГЭ намерены сдавать около 797 тыс. человек. Из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции российских студентов перевели на дистанционное обучение, школьники отправились на каникулы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне начали массово скупать морозилки для запасов еды.

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