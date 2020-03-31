Россияне массово скупают морозилки для запасов еды

Россияне начали скупать морозильные камеры для хранения в них накупленных запасов еды.

Так, за последние две недели спрос на морозилки доходил до 1,7 тысячи процентов. На «Яндекс. Маркете» стали искать морозилки и холодильники в три раза чаще, чем в минувшем году.

Успехом у покупателей также пользуется маркетплейс «Беру». С 16 по 22 марта количество запросов на холодильники и морозильные камеры выросло на 50 процентов по сравнению с прошлой неделей.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на данные онлайн-ритейлеров, в интернет-магазине «Холодильник.ру» продажи товаров выросли в 5,3 раза. В goods.ru. морозилки стали покупать в 17 раз чаще, чем в прошлом году.

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