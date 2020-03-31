Ученые нашли связь между коронавирусом и ожирением

Ученые нашли связь между коронавирусом и ожирением
Ученые считают, то есть связь между индексом массы тела человека и выживаемостью при различных заболеваниях. Фото: Pixabay

Российские ученые нашли связь между коронавирусом и ожирением.

Ученые установили, что индекс массы тела связан с выживаемостью человека при инфекционных и хронических заболеваниях, сообщают «Известия». Отмечается, что чем больше показатель индекса, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа.

По мнению вирусологов, у людей с ожирением течение пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусной инфекцией, проходит тяжелее.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кофе замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов, помогая человеку не набирать лишний вес даже при неправильном питании. К такому выводу пришли ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне.

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