Жителей Ленобласти предупредили о ливнях и грозах

Жителей Ленобласти предупредили о ливнях и грозах
Гроза. Фото: unsplash

В пятницу, 19 июня, в Ленобласти ожидаются ливни и грозы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — ливни, грозы. Кроме того, жителей Ленобласти предупредили о грозе, во время которой порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать +14…+19 градусов, днем воздух прогреется до +29 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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